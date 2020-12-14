Корпорация Google прокомментировала причину глобального сбоя в системе, приведшего к отказу работы сервисов, который произошел 14 декабря.

Ситуация возникла в связи с неполадками системы аутентификации, которые появились из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.

Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок.

Отмечается, что вся работа сервисов в настоящее время была полностью восстановлена. Специалисты Google работают над недопущением подобных сбоев в будущем.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, в работе Google и его сервисов сателлитов произошел сбой и была полностью прекращена их работа. Пользователи жалуются на проблемы с запуском видеохостинга Youtube.

Кроме того, в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также зафиксированы проблемы с мессенджером.

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