Масштабный сбой в Google: компания назвала причину проблемы [ Редактировать ]
Корпорация Google прокомментировала причину глобального сбоя в системе, приведшего к отказу работы сервисов, который произошел 14 декабря.
Ситуация возникла в связи с неполадками системы аутентификации, которые появились из-за проблем с квотой внутреннего хранилища.
Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок.
Отмечается, что вся работа сервисов в настоящее время была полностью восстановлена. Специалисты Google работают над недопущением подобных сбоев в будущем.
Напомним, в понедельник, 14 декабря, в работе Google и его сервисов сателлитов произошел сбой и была полностью прекращена их работа. Пользователи жалуются на проблемы с запуском видеохостинга Youtube.
Кроме того, в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также зафиксированы проблемы с мессенджером.
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