Небажані старости. Жителі трьох сіл на Миколаївщині відмовляються приймати нових голів. Кажуть: цих людей їм нав'язали. Мовляв, очільник ОТГ обрав на керівні посади "своїх".

Остаточно затвердити кандидатури мають місцеві депутати. Але й серед них розбрат. Чи є вихід?

Від самого ранку біля Костянтинівської сільради - гамірно. Кілька десятків людей вимагають зустрічі з головою новоствореної об'єднаної громади.

За того - 20 чоловік, а за того - 200 чоловік.

Після децентралізації в Констянтинівській ОТГ у шести селах мають з'явитися старости. Пропонує кандидатів, за законом, голова територіальної громади. Утім, місцеві жителі категорично проти.

Галина Онищенко, жителька Новопетрівки:

В інтернет люди кинули, що нам назначать старосту. Ніхто не говорив. Сходки не було. Хоча він обіцяв, що люди будуть обирати, знімати. Яка вона може бути староста, якщо в неї немає освіти? І вона взагалі не живе в Новопетрівці.

Жителі сусіднього Кандибиного самі визначилися, кого б хотіли бачити на посаді старости, і навіть зібрали підписи. Люди побоюються, що захищати їхні інтереси буде нікому.

Тетяна Левицька, жителька Кандибиного:

У нас одна Кандибинська сільська рада і 4 села. Так сталося, що з нашого села не попав не один депутат. А представляв свого кандидата депутат з другого села, який у нас не проживає, який проблеми наші не знає.

Голова ОТГ пояснює: працює в рамках закону. Кандидатури старост запропонував і погодив із сільськими депутатами. А от остаточно затвердити їх можуть лише на сесії ОТГ.

Антон Паєнко, голова Костянтинівської ОТГ:

145 стаття Закону про місцеве самоврядування чітко каже, що подання дає сільський голова - це виключно його право, і більше нічого не прописано там. Я скористався цією можливістю, подав кандидатури, які пройшли обговорення з депутатами.

Фахівці підтверджують - зміни в законодавстві справді відбулися. Якщо раніше за старост голосували місцеві жителі, то тепер такої можливості не мають. Більше того, звітують ті віднині тільки перед радами.

Олег Котов, тренер КВУ з питань децентралізації:

Привести это может к тому, что люди не получат должную защиту и отстаивание их интересов. Если это "человек", условно, головы, то голова может с его помощью принимать решения, которые интересны ему - без учета интересов громады.

Оскільки все законно, то і вдіяти невдоволені селяни в таких ситуаціях юридично нічого не можуть. Лише за рік є шанс відкликати небажаного старосту чи висловити йому недовіру, але лише через депутатів. Та жителі Костянтинівської ОТГ чекати не хочуть. Якщо їх не почують, обіцяють перекрити трасу.