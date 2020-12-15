Во вторник, 15 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине от коронавируса бесплатно вакцинируют около 21 млн человек из групп риска.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн.", - сказал он.

Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев заражения коронавирусом. Омтетим, что некоторые эксперты считают, что усиление карантина на выходных все же помогло сократить количество зараженных.

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