Развертывание iOS 14 на iPhone не было гладким и сопровождалось несколькими серьезными ошибками.

Последняя версия мобильной операционной системы от Apple имеет ряд очень неприятных проблем, начиная от постоянного сброса почтового приложения и заканчивая быстрой разрядкой батарей в режиме ожидания.

MacRumors сообщает, что многие пользователи iPhone 12 начали жаловаться на ошибку в собственном SMS-приложении Apple Messages.

Пользователи отмечают, что получают странные пустые сообщения, некоторые входящие месседжи иногда удаляются в индивидуальных и групповых беседах, а также не получают уведомления о переписке.

Apple Messages

Сперва казалось, что ошибки затрагивают только владельцев iPhone 12, но похоже проблема обрела массовый характер для всех, кто обновился на iOS 14. Также неполадки с сообщениями присутствуют в других приложениях, включая Signal и WhatsApp.

На момент публикации новости, более 5600 пользователей обратились в сервис Apple с претензиями.

Пользователи пытались исправить проблему с сообщениями самостоятельно путем перезагрузки устройства, сброса его настроек и даже перепрошивки "с нуля", – но ничего не помогло.

Одно из обращений в техподдержку Apple

Пока что Apple воздерживается от комментариев об этой ошибке. Однако специалисты службы поддержки индивидуально сообщали пользователям, что "команда инженеров пытается воспроизвести проблему".

Похоже, что Apple знает о ситуации, но неясно, сколько времени потребуется разработчикам, чтобы найти решение.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple обещала бесплатно отремонтировать iPhone 11. В то же время Apple iPhone и iPad научились слышать призраков.

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