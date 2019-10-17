Почему нельзя устанавливать обновление на iOS [ Редактировать ]
Новое обновление на iOS 13.1.2 для iPhone, должно было исправить ряд небольших проблем с прошивкой. Но на деле оно принесло много серьезные проблем владельцам смартфонов. После установки обновления пользователи стали жаловаться на проблемы со звонками и батареей.
Пользователи сообщают, что поговорить по обычному сотовому звонку не получается дольше минуты - происходит сброс. При этом входящие вызовы даже не отображаются. Кратковременным решением проблемы может служить сброс настроек мобильной сети.
Второй серьезной проблемой является быстрый разряд батареи и ее нагрев. К сожалению, решения этой проблемы нет - нужно ждать следующего исправительного патча от Apple.
Ранее сообщалось, что в Facebook произошел глобальный сбой. А YouTube Premium станет бесплатным.
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