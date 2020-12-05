Apple представила три новых смартфона iPhone 11 в сентябре 2019 года Источник: ТАСС

Компания Apple сообщила, что готова бесплатно отремонтировать смартфоны iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея. Об этом сообщается на сайте производителя.

Как сказано в пресс-релизе проблема затронула "небольшой процент" телефонов, которые были выпущены в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

Владельцы iPhone 11, столкнувшиеся с тем, что устройство не реагирует на прикосновения, могут проверить на сайте Apple, можно ли сдать их не бесплатный ремонт. Для этого на сайте нужно ввести серийный номер телефона.

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Компания Apple представила три новых смартфона iPhone 11 в сентябре 2019 года. Цена обычных iPhone 11 составила $699, Pro - от $999. "Подробности" детально описали технические характеристики новинки. Спрос на новые смартфоны превзошел самые смелые ожидания компании.

Команде хакеров из Китая удалось взломать iPhone 11 Pro под управлением iOS 14 за 10 секунд.

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Ранее сообщалось о том, что Apple сняла с производства смартфоны iPhone моделей XR и 11 Pro.

Напомним, что "Подробности" писали о том, какая себестоимость новейшего iPhone 12, и где производят комплектующие для него.