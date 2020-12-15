В Киеве закрыли центральные станции метро [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.
"Станции метро "Майдан Незалежности", "Крещатик" и пересадку закрыли на вход и выход", - говорится в сообщении.
Полчаса назад на сайте КГГА появилась информация, что вышеупомянутые станции метро закрыли только на вход. Причин не назвали, но сообщили о возможности выхода.
Напомним, 15 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве проходит масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что протестующие пошли под Офис президента, где зажгли желто-голубые фаеры. После этого участники протеста направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и обещают установить там палатки.
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