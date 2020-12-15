Полиция работает в усиленном режиме: в Киеве массовая акция протеста [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве проходит масштабная акция протеста. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
Также анонсировали акцию протеста возле других органов государственной власти в центре столицы. В пресс-службе полиции сообщили, что представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу по соблюдению митингующими требований действующего законодательства.
Также в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы.
Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн. А также о том, что 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Читайте также, как Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.
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