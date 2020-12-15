Протест в Киеве: под Офисом президента зажгли фаеры [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Киеве протестующие, которые вышли под стены Верховной Рады, пошли под Офис президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры.
После этого участники протеста направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и обещают установить там палатки.
Так, протестующие - бизнесмены, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.
Отметим, почти каждую неделю протестуют представители бизнеса, которые организовались в движение SaveФОП, по всей Украине.
Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн. А также о том, что 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Читайте также, как Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.
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