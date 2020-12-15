Тим часом у самій Раді сьогодні мали розглянути головний кошторис на наступний рік

Тим часом у самій Раді сьогодні мали розглянути головний кошторис на наступний рік. Ухвалення проєкту бюджету нардепи запланували після четвертої години. Що вже вдалося ухвалити обранцям - розповість Лариса Зубенко.

Четвертий тиждень поспіль свої засідання Верховна Рада починає під звуки мітингу ФОПівців. А у сесійній залі обговорюють продовження особливого статусу Донбасу до кінця наступного року. Думки фракцій різняться.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це, на перший погляд, формальне рішення та формальний крок, але він потрібний для того, щоб ми продовжили мирний процес і мирні переговори як у форматі ТКГ, так і в форматі Нормандської четвірки. це наслідок системного послідовного підходу у переговорах і ми маємо зробити цей крок.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Що відбувається за цей рік в Нормандському процесі - він заблокований, тому що в попередні роки відбувалися майже щомісяця контакти телефоном, звільнення заручників заблоковано. Мінський процес сьогодні нахиляється екзотичними персонами тіпа Фокіна і, на жаль, у Зеленського зараз немає ані плану "А", ані "Б".

Та у залі таки знайшлися 304 голоси, аби підтримати законопроєкт. Після цього депутати перейшли до того, аби повернути НАЗК права, які скасувало скандальне рішення антикорупційного суду. Такі зміни погодила і Венеційська комісія. Зокрема, у законопроєкті йдеться про можливість антикорупціонерів перевіряти декларації суддів.

Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу":

Цей законопроєкт встановлює особливості здійснення антикорупційних заходів щодо суті. колеги, я хочу наголосити. Венеційська комісія у пункті 53 свого рішення чітко зафіксувала, що немає аргументів для того, щоб створити якийсь особливий режим перевірки декларацій суддів, але разом з тим мають бути гарантії щодо невтручання в діяльність суддів при здійсненні антикорупційних заходів.

Антикорупційний документ отримав підтримку у залі. Далі, до найочікуванішого питання - проєкту бюджету. На що підуть мільярди державних гривень нардепи почали вирішувати лише після години перемовин голів фракцій. Та спочатку, погодження податкового кодексу - документу, в якому і прописані статті доходів та витрат.

До нього нардепи прийняли кілька правок про нові правила закупівлі ліків та вакцин, повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо та збільшення видатків на медицину. "За" зміни в цілому проголосували 311 нардепів. А от перейти до ухвалення головного кошторису - держбюджету на наступний рік, нардепи поки не встигли.

Хоча спікер Дмитро Разумков пообіцяв, що його Рада має розглянути сьогодні. "За" проєкт пообіцяли віддати свої голоси "Слуги народу" та фракція "Батьківщина". А залишатися в опозиції до кінця в цьому питанні пообіцяли "Європейська солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа - За життя".