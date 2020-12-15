Знову із повноваженнями. Народні депутати сьогодні поновили повноцінну роботу Нацагентства з питань запобігання корупції. Отже, НАЗК повернули всі функції контролю та відкрили цілодобовий доступ до Єдиного реєстру декларацій.

Також документ запроваджує особливе регулювання контролю за дотриманням антикорупційного законодавства суддями, зокрема і КСУ. При цьому прописаний механізм скарг і для судді, якщо той вважає, що під час перевірки декларацій на нього чинять тиск. Тоді він може поскаржитися у Вищу раду правосуддя та Конституційний суд.