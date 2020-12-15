Депутати поновили роботу Нацагентства з питань запобігання корупції [ Редактировать ]
Знову із повноваженнями. Народні депутати сьогодні поновили повноцінну роботу Нацагентства з питань запобігання корупції. Отже, НАЗК повернули всі функції контролю та відкрили цілодобовий доступ до Єдиного реєстру декларацій.
Також документ запроваджує особливе регулювання контролю за дотриманням антикорупційного законодавства суддями, зокрема і КСУ. При цьому прописаний механізм скарг і для судді, якщо той вважає, що під час перевірки декларацій на нього чинять тиск. Тоді він може поскаржитися у Вищу раду правосуддя та Конституційний суд.
по теме
Тим часом у самій Раді сьогодні мали розглянути головний кошторис на наступний рік. Ухвалення проєкту бюджету нардепи запланували після четвертої години
І під акомпанемент гучних мітингів сьогодні народні депутати ударно працювали до самого вечора. Нардепи оперативно повернули повноваження Нацагентству з питань запобігання корупції
Місяць до Нового року, а в парламентарів ще чимало роботи. Окрім розв'язання конституційної кризи та допомоги підприємцям в умовах карантину, під куполом ще мають ухвалити головний кошторис країни
Пропонується виплатити одноразово 8 тисяч гривень тим підприємцям, які втратили прибуток через запроваджені в країні карантинних обмежень
Наполеонівські плани: депутати вже цього тижня хочуть врегулювати конституційну кризу і допомогти підприємцям - чи вистачить запалу ще й на бюджет?