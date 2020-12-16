Динамика заболеваемости коронавирусом за неделю сократилась [ Редактировать ]
За последние 7 дней в Украине более чем на 11% сократилась динамика заболеваемости коронавирусом.
По состоянию на 16 декабря этот показатель составляет 423,9. Такие данные дает Министерство здравоохранения.
Так, 9 декабря показатель заболеваемости в стране составлял 476,6, что на 52,7 больше, чем сейчас. При этом норма заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 40.
Самая сложная ситуация сейчас в Черкасской области - 737,8. В Киеве этот показатель составляет 713,3.
В то же время заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом снижается. Сегодня в стране заняты 42,9% коек. Введено 63 530 таких кроватей.
Больше половины кроватей заняты лишь в пяти регионах - Николаевской (65,4%), Одесской (54,2%), Черниговской (52,6%) и Херсонской (51,4%) областях, а также в Киеве (51,8%).
Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.
Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.
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