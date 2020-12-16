COVID-19 у світі: у Чехії введуть комендантську годину [ Редактировать ]
У світі за останню добу - 124 тисячі нових заражень COVID-19. Щоб зупинити поширення вірусу під час свят, країни запроваджують суворі обмеження. У Туреччині, з 31 грудня, 4 дні поспіль заборонили виходити на вулицю. В Нідерландах карантин посилюють аж на 5 тижнів: зачинять навчальні заклади, а вулицями можна буде гуляти лише по двоє.
Повертає суворі обмеження і Чехія. Там знову вводять комендантську годину і закривають усі заклади харчування. Також масово почали перевіряти населення на коронавірус. Нові заборони і в Австрії. Відтепер, після перетину кордонів держави, потрібно відбути 10 денну ізоляцію. Навіть за наявності негативного тесту на COVID-19.
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