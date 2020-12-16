Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса - Маккензи Скотт за последние четыре месяца сделала пожертвования на сумму свыше $4 млрд. Об этом Маккензи Скотт написала в своем блоге.

Деньги получили 384 благотворительные организации во всех 50 штатах США, в Пуэрто-Рико и Вашингтоне (округ Колумбия).

Эта пандемия нанесла серьезный урон американцам. Принесла как экономические потери, так и серьезные последствия для здоровья женщинам, цветным людям и беднякам. Между тем, это существенно увеличило состояние миллиардеров. Для богачей в этом кризисе было бы легко укрыться дома, чувствуя смесь благодарности и вины, и ждать, пока это закончится, но так не происходит. Я тоже.

Маккензи сообщила, что еще в июле попросила команду консультантов составить список благотворительных организаций в США, которые на деле, а не словах оказывают поддержку людям, страдающим от экономических последствий коронакризиса. Они и получат $4 млрд от самой богатой женщины в мире.

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После развода с Джеффом Безосом Маккензи Скотт возглавила рейтинг самых богатых женщиной мира. По версии Bloomberg она сейчас занимает 18-е место в рейтинге богатейших людей мира. Ее состояние в 2020 году выросло на $23,6 млрд благодаря росту акций Amazon и составляет $60,7 млрд. Так ее бывший супруг в июле разбогател за один день на $13 млрд.

В июле 2020 года Скотт уже пожертвовала нуждающимся американцам $1,7 млрд. Таким образом, общая сумма сделанных ею пожертвований за год приближается к $6 млрд.

Как сообщали "Подробности" компания Amazon представила первое в мире роботакси и охранный дрон для дома.