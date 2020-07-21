Американский мультимиллиардер Джеф Безос увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние миллиардера значительно увеличилось на фоне роста акций его компании на 7,9%, до 3196,84 доллара за акцию. Это самый крупный рост акций компании с 2018 года.

Известно, что Безоса составляет 189 миллиардов долларов. В рейтинге богатейших людей мира он обгоняет европейского бизнесмена Бернара Арно и создателя Microsoft Билла Гейтса.

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