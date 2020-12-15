Компания Amazon создала первый автомобиль от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях. Длина роботакси - 3,63 м. Оно может ездить в разные стороны, поскольку не имеет "передней" или "задней" части.

По своему внешнему виду автомобиль больше напоминает вагонетку. Вместо руля и стандартных сидений внутри него расположены четыре места для сидения - по два с обеих сторон, сообщает Engadget.

Несмотря на компактные размеры, роботакси может разгоняться до 120 км в час. Авто питается от двух аккумуляторных батарей, которые могут обеспечить 16 часов работы без подзарядки.

Машина оснащена системой подушек безопасности специально для двунаправленного движения. Камера и радиолокационная система обеспечивают поле зрения на 270 градусов со всех четырех углов роботакси, что повышает диапазон видимости дороги.





Zoox заявила, что уже испытывает роботакси в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити, штат Калифорния. Компания планирует запустить услугу езды на базе приложений Uber и Lyft, однако коммерческий запуск роботакси в 2021 году не намечается.

Ранее сообщалось, что Uber прекращает разработку беспилотных автомобилей. Сервис такси продал свое технологическое подразделение компании Aurora Technologies.

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