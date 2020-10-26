Израильские медики начали испытывать новосозданную вакцину от коронавируса на людях. Об этом сообщает Reuters.

В испытаниях будут участвовать 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут наблюдать за испытуемыми в течении трех недель.

Отмечается, что второй этап исследований планируется на декабрь 2020 года и задействует 960 человек. Третий этап пройдет в 2021 году и в случае успеха, препарат будет одобрен для использования.

Ранее стало известно, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в США. Ожидается подтверждение ее безопасности и эффективности.