В Израиле начались клинические испытания "убийцы" коронавируса [ Редактировать ]
Израильские медики начали испытывать новосозданную вакцину от коронавируса на людях. Об этом сообщает Reuters.
В испытаниях будут участвовать 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут наблюдать за испытуемыми в течении трех недель.
Отмечается, что второй этап исследований планируется на декабрь 2020 года и задействует 960 человек. Третий этап пройдет в 2021 году и в случае успеха, препарат будет одобрен для использования.
Ранее стало известно, когда появится вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная в США. Ожидается подтверждение ее безопасности и эффективности.
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