Jaguar представил электрический спортивный автомобиль будущего Vision Gran Turismo SV.

Этот передовой гоночный суперкар обладает одним серьезным недостатком – он не способен ездить по обычным дорогам. Все потому, что он не существует в физическом виде – это виртуальная модель, созданная для видеоигры Gran Turismo на PlayStation.

Vision Gran Turismo SV

"Jaguar Vision GT SV — это впечатляющий и захватывающий автомобиль, который демонстрирует, что случается, когда дизайнеры не ограничены традиционными границами настоящих автомобилей. Наше детище показывает вероятные дизайнерские направления, которые могут быть в будущем", - заявил директор по дизайну Jaguar Джулиан Томсон.

Vision Gran Turismo SV

Внутри Gran Turismo Sport электрокар Vision GT SV приводится в движение четырьмя электродвигателями. Эти двигатели позволят ему развивать виртуальные 1877 л.с., и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,65 секунды и достигать максимальной скорости 255 миль в час. Максимальная скорость гоночного электромобиля составляет 321 км/ч.

Vision Gran Turismo SV

Аэродинамические характеристики Vision GT SV помогают авто достичь этих показателей. Jaguar заявляет, что наиболее эффективной аэродинамической особенностью этой модели является складывающееся заднее крыло, вдохновленное гоночными автомобилями бренда.

Vision Gran Turismo SV

Заднее крыло имеет две подвижные секции, которые автоматически поднимаются для увеличения прижимной силы для лучшего сцепления и опускаются, чтобы минимизировать сопротивление.

Jaguar не говорит, для какой конкретно части GT предназначен виртуальный болид. Вероятно, суперэлектрокар появится в Gran Turismo 7, который, как ожидается, выйдет в 2021 году для PlayStation 5.

Vision Gran Turismo SV

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