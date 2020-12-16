"Критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні". Сьогодні на засіданні уряду вирішили поділити виклики "швидкої" за цими критеріями.

Тож відтепер швидку допомогу надаватимуть пріоритетно - залежно від стану пацієнта.

На думку прем'єра, це посприяє зниженню смертності. За нормативом, у критичних випадках медики мають прибувати до хворого протягом 10 хвилин після звернення до диспетчера.