Критичні екстрені, непрофільні: "швидкі" в Україні поділили за категоріями [ Редактировать ]
"Критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні". Сьогодні на засіданні уряду вирішили поділити виклики "швидкої" за цими критеріями.
Тож відтепер швидку допомогу надаватимуть пріоритетно - залежно від стану пацієнта.
На думку прем'єра, це посприяє зниженню смертності. За нормативом, у критичних випадках медики мають прибувати до хворого протягом 10 хвилин після звернення до диспетчера.
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