Кабмин утвердил новые правила работы скорой помощи [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, Кабинет министров Украины ратифицировал обновленные критерии работы скорой помощи, согласно которым обращения пациентов будут делить на четыре категории. Представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан рассказал, что скорость приезда медицинской бригады на вызов будет зависеть от тяжести состояния пациента.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В документе указано, что вызовы будут делить следующим образом:
- критические
- экстренные
- неэкстренные
- непрофильные
Отметим, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов бригада может добираться, согласно правилам, 20 минут.
Уточняется, что статистика демонстрирует: в городах своевременный приезд бригад на место происшествия составляет, с учетом существующего норматива, 88% случаев, в селах - 82% обращений.
Ранее мы писали о новой практике в Париже. Там создали "скорые", которые на электровелосипедах приезжают на вызов в два раза быстрее.
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