Автомобилю скорой помощи часто достаточно сложно быстро приехать на вызов из-за пробок на дорогах, даже несмотря на сирену и сигнальные огни. А ведь от скорости работы медиков зависят жизни людей.

Решение этой проблемы послужило толчком для новых изобретений. Так, в Париже на экстренный вызов в центре города прибывает электрический велосипед, пишет kurs.com.ua.

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Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и парковаться где угодно, они часто быстрее машин на городских улицах. По этой причине и была создана скорая помощь на велосипедах.

Электрические велосипеды Urban Arrow в грузовой спецификации оборудованы 150-литровым боксом с медикаментами и оборудованием.

Байки также дополнительно оснащены 140-децибельным звуковым спецсигналом, светодиодным мигающим сигналом, беспрокольными шинами, GPS-устройством, позволяющим отслеживать местонахождение и USB-портом для питания портативных устройств.

Электромотор велосипеда расположен в педальном узле и питается от двух литиевых аккумуляторов мощностью 500 Вт/час. Гидравлические дисковые тормоза придают велосипеду останавливающую силу.

По словам создателей велосипедов - "скорых", эти экипажи могут добраться до нужных мест Парижа примерно вдвое быстрее, чем традиционные машины скорой помощи. Однако, для перевозки пациентов в больницу все еще нужны обычные машины "скорой".

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