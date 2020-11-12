Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее решение приняли на заседании правительства 11 ноября. Изменения касаются велосипедистов, поездок в такси и пешеходов в темное время суток.

Велосипедисты

В сравнительной таблице к постановлению отмечается, что в последние годы количество велосипедистов в Украине увеличилось почти вдвое. ПДД запрещают велосипедистам двигаться по полосе маршрутных транспортных средств, однако, как отметили авторы документа, делить полосу с общественным транспортом безопаснее, чем двигаться в потоке автомобилей. Ведь общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, тогда как автомобили - 50 км/ч.

Отныне велосипедистам разрешено ездить по полосе со знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Кроме того, теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".

Пешеходы

Правительство ввело обязательное использование светоотражающих элементов (лента, наклейка, жилет) для пешеходов, чтобы они были хорошо видны участникам дорожного движения в темное время суток или при плохой погоде.

В документе сказано, что светоотражающе элементы позволяют снизить смертность на дороге в 6-9 раз. С их помощью человек виден в свете фар на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде - только с 25-30 метров.

Пассажиры такси

Отныне и водители, и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению обязаны использовать ремни безопасности.

Единственное исключение - водители и пассажиры с инвалидностью, физиологические особенности которых делают пользование ремнями безопасности невозможным. Могут не пристегиваться и водители оперативных и специальных транспортных средств.

Дорожные знаки

Также изменится один из дорожных знаков 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием".

В новом варианте на знаке дорога будет изображена горизонтально, и над ней появится силуэт автомобиля. Название знака изменится на "Изменение покрытия".

Изменятся и дорожные знаки 7.5.8, которые указывают на автомобили, перевозящие опасные грузы.

Ранее сообщалось, что исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД.