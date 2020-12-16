Міністерський портфель під ялинку. Вже завтра Верховна Рада візьметься доукомплектовувати Кабмін. Аби в новий рік увійти з новими міністрами і, можливо, ще одним міністерством. Імена тих, хто поповнить урядові лави, поки що не можуть назвати навіть у монобільшості.

А от в опозиції взагалі хочуть бачити нові обличчя.

Нові міністри і, можливо, нове міністерство. В останні робочі дні року парламент візьметься доукомплектовувати Кабмін. В уряді вже три міністерства обезголовлені. Міносвіти та енергетики поки що очолюють виконувачі обов'язків, а Міністерство у справах ветеранів залишилося без керівника сьогодні. Міністр захисту довкілля сам попросився у відставку. До того ж, може знову з'явитися міністерство аграрної політики. І туди також знадобиться керівник.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Це необхідність, бо ми не так давно проголосували законопроєкт, про те що виконуючі обов'язки не можуть бути довше ніж 30 днів, окрім того його повноваження дуже урізані, і є така позиція колег - щоб не наступив колапс в міністерствах, де немає повноцінних міністрів, їх потрібно проголосувати ще до Нового року.

Опозицію передноворічний колапс не лякає. Навіть більше - вони хочуть взагалі розігнати уряд і створити новий.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми бачимо цю кадрову чихарду протягом останнього року - коли змінюються на три тижні міністри, на два тижні губернатори, коли міністри не знають що, їх призначили, а потім їх звільняють - оце легковажне відношення до кадрів, є однією з головним проблем, чому не ефективна центральна влада і чому так впала довіра до правлячої коаліції і до діючого президента.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська солідарність":

У нас провалена економічна політика, у нас провалена політика у сфері охорони здоров'я, соціальна політика, міністерство оборони. Нам би хотілось бачити професіоналів, хай змінюють і цей уряд, але знаходять професіоналів. Ми вже побачили, як країну до руйнації довели оці недосвідчені люди.

З новими кадрами, схоже, все погано, адже навіть "Слуги народу" не можуть точно назвати кандидатів на вакантні міністерські посади. Тож у парламенті вирішили берегти старі резерви. І зняли вікові обмеження для держслужбовців.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Багато держслужбовців стикнулось з цією проблемою, в тому числі і в Верховній Раді. Багато справді фахових, порядних спеціалістів працюють, які працюють тут дуже давно і досягають свого віку, і при всій повазі до молоді, на жаль, багато людей просто не хоче йти на цю мізерну зарплату і робота тут теж "не сахар".

І вже під час розгляду дію закону розширили й на службовців місцевого самоврядування.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

На сьогодні у них ненормальна історія с пенсіями, з зарплатами, заборгованості. Ці норма приводить у відповідність щодо пенсійного віку не тільки державної служби, але і служби в органах самоврядування, тому що державні службовці зможуть залишатися на роботі до 70 років, таке ж право має бути і у службовців місцевого самоврядування.

До того ж залишатися на роботі держслужбовці зможуть без обов'язкового щорічного конкурсу, рішення про продовження служби ухвалюватиме лише їхній керівник.