"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати рейдерське захоплення влади у Запоріжжі [ Редактировать ]
Сесія не відбулась, але спікера обрали. Скандальні події в Запорізькій облраді деякі політсили вже називають рейдерським захопленням.
Учора, нагадаємо, головою цієї ради призначили провладного представника. При цьому його противників узагалі позбавили можливості взяти участь у цьому голосуванні.
Після провального голосування за голову Запорізької облради минулої п'ятниці депутати знову збираються в залі. Утім, знову проблеми! Кворуму - немає. Бо "Слуги народу" та їхні союзники по коаліції - "Опоблок", "Батьківщина" і "Єднання" - не можуть потрапити на сесію.
Не пускають депутатів до обласної зали. Стоїть губернатор! Стоїть!
Разом з депутатами до зали службовим коридором намагаються пройти й невідомі кремезні чоловіки. Хто ці люди, голова обладміністрації, який є й кандидатом на посаду голови облради, не знає.
Віталій Боговін, голова Запорізької облдержадміністрації:
Слушай, тут столько людей, я не могу знать всех. Тут все в масках.
Та за кілька секунд невідомі намагаються прорвати поліцейський кордон - разом з очільником області.
Ветеранов бьют! Губернатора раздавите! Да, губернатора сейчас задавите. Что вы творите!
Зрештою - всі депутати в залі. Та несподівано там виявляється... двоє головуючих.
Перенести наше засідання і продовжити його у п'ятницю о 14 годині. Дякую.
Шановні колеги, як головуюча, я вам оголошую, що наступне засідання буде у четвер о 14.
"Слуги народу" та коаліція залишають залу, до якої так наполегливо проривалися.
Завели сюда в здание титушек. Господин Боговин, опомнитесь! Это здесь парламент наш региональный. Это не ваш личный колхоз!
За кілька хвилин стає зрозуміло: 43 депутати з 84 пішли на власну, альтернативну сесію. А от решті обранцям, зокрема від "Опозиційної платформи - За життя", ЄС та "За Майбутнє" - вхід заблокували ті самі кремезні активісти. Не пускають і пресу. Поліція - спостерігає.
Ви порушуєте законодавство. Хто ви такі щоб комусь не давати ходу?
Володимир Кальцев, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
Сейчас пытаются рисовать протоколы об избрании себя любимого. И это нарушение всех нормальных норм. Человек, которого не избрали в прошлый раз, не избрали сейчас - продолжает это делать. Вы видите, как это происходит - человек, который приводит сюда людей в спортивной форме. Не пускает депутатов в зал. Сам фальсифицирует про себя протоколы, не имеет права быть не то, что губернатором, а даже депутатом.
Альтернативна сесія тривала майже чотири години. Що там робили - не кажуть.
Нічого не відбувається, воду п'ємо.
Та вже зранку на офіційному сайті з'явилась інформація: головою Запорізької облради обрано представника "Слуги народу", чинного керівника обладміністрації - Віталія Боговіна. І той встиг скласти присягу.
Результати таких рішень, зліплених "на колінах", уже відмовились визнавати представники "Опозиційної платформи - За життя". А сесію обласної ради вважають такою, що не відбулася. Ці події в політсилі назвали антидемократичним переворотом і звернулись із заявами до СБУ та ДБР.
Володимир Кальцев, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы должны помнить, что на дворе 21 век. Что у нас есть Конституция Украины. Что у нас есть государственность. Что у нас есть, я хотел бы напомнить, правоохранительные органы, которые, я уверен, все равно дадут свою оценку. По этому законность будет соблюдена, мы добьемся расследований этих фактов, мы добьемся проведения реальной сессии, где будут избраны законные органы власти.
А щодо Віталія Боговіна, то він уже склав повноваження губернатора і має намір очолити сесію обласної ради, яку анонсував на завтра.
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