Криптовалюта дорожает на фоне новостей о начале массовой вакцинации против COVID-19 Источник: BitNovosti

Утром 17 декабря стоимость биткоина (Bitcoin) впервые в истории превысила отметку в $22 тысячи. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

К 7:59 биткоин стоил $22 288, после чего его стоимость стала падать. По состоянию на 8:30 по киевскому времени биткоин торгуется по $22 220. За сутки криптовалюта №1 подорожала на 13,97%.

Предыдущий рекорд трехлетней давности в $20,04 тыс. был побит накануне, когда цена биткоина выросла до $21,21 тыс.

Специалисты связывают рост криптовалюты с верой инвесторов в восстановление экономики, которая укрепляется на фоне новостей о начале массовой вакцинации против COVID-19.

Напомним, что стоимость биткоина начала заметно расти после президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября. 6 ноября курс криптовалюты приближался к уровню $16 тысяч.

В прошлые выборы президента США биткоин также начал дорожать: с $700 в ноябре 2016 года до почти до $19 166 в декабре 2017-го. После исторического максимума криптовалюта в разы подешевела.

На долю биткоина приходится 64,6% всего мирового рынка криптовалют.

По задумке разработчиков, эмиссия биткоинов прекратится, когда будет добыто 21 млн монет. Предположительно это состоится в 2140 году.

Напомним, что в Украине стремительно дешевеет доллар. Утром 17 декабря курс "зеленого" упал до минимума за три месяца.