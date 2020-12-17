Курс биткоина превысил 20 тысяч долларов и продолжает расти [ Редактировать ]
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Курс биткойна последнее время стремительно дорожал, и 16 декабря впервые преодолел порог в 20 тысяч долларов. Это важная веха для нестабильной криптовалюты, которая может вырасти в цене во многократно раз, тем самым возобновив интерес к биткоину.
Настал ли звездный час или сейчас происходит очередной кратковременный скачок?
Биткоин появился на рынке в 2009 году и был создана отдельным лицом или группой лиц по имени Сатоши Накамото. Истинная личность основателя биткойна остается загадкой, несмотря на многочисленные расследования и ложные утверждения.
Биткойн был относительно неизвестен в течение многих лет, и почти ничего не стоил. Однако с каждым днем стал привлекать внимание энтузиастов по всему миру.
В начале 2017 года случился настоящий бум криптовалют, когда стоимость биткойна превысила отметку в 1000 долларов. Затем начался стремительный рост, который за несколько месяцев вырос до 19 тысяч долларов – это случилось в декабре того же года.
Однако стремительная распродажа ударила по курсу криптовалюты, и она упала почти до 3 тысяч долларов, и казалось, что это не более чем спекуляцией.
Возрождение биткоина началось в начале 2019 года, когда его стоимость снова начала расти. На момент написания этой статьи один биткойн стоит 21 417 долларов.
Считается, что 2021 год может стать годом возвращения интереса к биткоинам и криптовалюте вообще. По мнению экспертов, стоимость криптовалюты может вырасти до 100 тысяч долларов – самое время закупиться.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Bitcoin побил трехлетний рекорд стоимости. Также в этом году суд Франции признал биткоин деньгами.
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