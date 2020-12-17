Ірландський дослідник заявив про здатність кенгуру розуміти людей [ Редактировать ]
Кенгуру здатні розуміти людей і виконувати їхні команди. Про це заявив ірландський дослідник Макеллігот. Таких висновків науковець дійшов після експерименту з дикими кенгуру.
Попри лякливість тварин, йому вдалося налагодити з ними контакт. Згодом ті навіть почали реагувати на слова дослідника. Макеллігот зазначив - якщо з кенгуру працювати постійно, тварина зможе виконувати людські команди, так само як і пес.
Алан Макеллігот, науковець:
Це було експериментальне завдання. Однак до нього важливо було залучити саме диких кенгуру. Ми були здивовані, проте вони відреагували, так само як і звичайні свійські тварини. Це свідчить про те, що розуміти людину можуть і дикі звірі.
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