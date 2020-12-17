Кенгуру здатні розуміти людей і виконувати їхні команди. Про це заявив ірландський дослідник Макеллігот. Таких висновків науковець дійшов після експерименту з дикими кенгуру.

Попри лякливість тварин, йому вдалося налагодити з ними контакт. Згодом ті навіть почали реагувати на слова дослідника. Макеллігот зазначив - якщо з кенгуру працювати постійно, тварина зможе виконувати людські команди, так само як і пес.

Алан Макеллігот, науковець: