Обвиняемый в смерти Диего Марадоны личный врач Леопольдо Луке прокомментировал обвинения в свой адрес и разрыдался во время интервью, доказывая, что его якобы причастность к смерти легенды - абсурд и подстава, что "кто-то пытается найти козла отпущения". Об этом пишет "DayliMail"

Леопольдо Луке отрицает факт любых нарушений, якобы допущенных им при уходе за аргентинской суперзвездой.

Я был потрясен, когда к моей двери подъехала полиция. Я знаю, что делал, и это все было на пользу Диего. Я сделал все, что мог. Я чувствую себя ужасно, потому что мой друг умер. Я считаю, что не виноват. То, что происходит сейчас, очень несправедливо

Он также добавил, что ели он в чем-то и виноват перед Диего, так это в любви к нему и попытках улучшить его жизнь.

Я ничего не мог сделать, если он этого не хотел. Он ненавидел врачей и психологов. Со мной было немного иначе, потому что я был с ним честен. Он был моим другом. Он должен был пойти в реабилитационный центр, когда выписался из больницы, но не пошел. Если я в чем-то и виноват перед Диего, так это в любви к нему и попытках улучшить его жизнь

Также врач заявил, что не часто виделся с дочерьми Диего, которые и выдвинули ему все обвинения. Он добавил, что со всеми членами семьи Марадоны у него были очень хорошие отношения.

Кто-то пытается сделать из меня козла отпущения. Когда Диего стало плохо, я сделал все, что мог

Важно, что сейчас Леопольдо Луке находится под следствием, ранее суд выдал ордер на обыск в доме врача Луке, в результате чего были изъяты сотовые телефоны, компьютеры, история болезни знаменитого аргентинца и документы, связанные с его лечением.Также был обыскан дом врача в Адроге.

Сам Луке присутствовал во время процедуры, также обыск был проведен в офисе Леопольдо, который находится в столице, в районе Бельграно.

Напомним, ранее сообщалось, что личного врача Марадоны обвиняют в убийстве футболиста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.