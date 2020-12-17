Найбільше за рік підстрибнула ціна на свинину

До нового року лишилося два тижні. Час складати святкове меню. В Інституті аграрної економіки вже підрахували вартість новорічного столу. Цьогоріч сім'я з чотирьох людей за набір традиційних святкових страв віддасть 1706 гривень. Це на 5% дорожче, ніж торік. Про нюанси новорічного меню - Марія Кагал розкаже.

Із запитанням "Що цьогоріч готуватимуть на святковий стіл українці?" ми завітали на один зі столичних ринків. Люди відповідали традиційно.

Ну, як завжди. Навєрно якусь качку, олів'є.

Оливье обязательно, скажем, это традиция с детства.

Але нам таки вдалося знайти того, хто олів'єшну традицію не підтримує.

Олів'є я не дуже люблю.

У пані Валентини й без нього вже все сплановано.

Шубу. Запікать рибку. Салатік з чесночком, з майонезом і з яєчком. Бісквіт можу, з шоколадом заливаєм. І ще ото вафельний, вафельний торт з згущонкою. - А ви вже закупляєтесь на новий рік? - Ну А як же! - Уже? А шо вже купили? - Красну рибку купили, шоб на столі було. - Ікру вже купляли? - Ікру я нє, я лучше сама купляю красну рибку і сама її засалюю.

Проте такий передноворічний ентузіазм поділяють не всі. Зазвичай люди кажуть: скуплятимуться ближче до свята, якихось особливих страв не додаватимуть, меню ще не складають. Та й узагалі - дорого.

Ну, раньше индюшка была, а теперь не будет. Нема за шо купить. Дуже дорого. Вот хотіла гомілку купить - дорога, не можу.

Хоча, за підрахунками Інституту аграрної економіки, вартість новорічних страв зросла, порівняно з минулим роком, лише на п'ять відсотків. Цьогоріч святкове меню сім'ї з чотирьох людей обійдеться в тисячу 706 гривень. Для киян дорожче - тисяча 916. Якщо ж додати до набору делікатеси - червону рибу та ікру, вийде 2176 гривень.

В нинішньому році на 85 гривень дорожче. Ну це 5, трошки більше 5%. В принципі, співставно з параметрами інфляції.

Найбільше за рік підстрибнула ціна на свинину. Аж на 33 відсотки. А от риба, цукерки та шампанське майже не виросли в ціні. А деякі товари, навпаки, коштують менше.

Юрій Лупенко, директор:

Що стосується того, що зменшилось - зменшилось небагато товарів. Серед них філе куряче. 1 кг філе в минулому році стояв 120 гривень, а в цьому він коштує 89,50. На більше 20% це дешевше. Минулого року картопля була набагато дорожча за інші роки.

Інститут аграрної економіки підраховує вартість новорічного меню вже п'ять років. І хоч за останній рік ціни на святковий стіл не надто змінилися, то з 2016 року зросли аж удвічі.