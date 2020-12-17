В четверг, 17 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что российский МИД отказывается контактировать с украинской стороной. Об этом сообщает "Радио НВ".

Так, по словам министра, после первого разговора с министром Сергеем Лавровым в российском МИД "что-то сломалось".

И никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате.

Кулеба добавил, что отсутствие контактов с российскими дипломатами его не расстраивают, но ему обидно.

Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с расширением Россией перечня лиц, которые подпадают под персональные санкции, и в отношении которых российское правительство вводит "специальные экономические меры".

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Также мы писали о том, что Кулеба назвал 5 приоритетов Крымской платформы.

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