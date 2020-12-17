Володимир Путін дорікнув українській владі у небажанні йти на поступки [ Редактировать ]
І про американські вибори, і про ситуацію в Росії, і, звісно, про Україну. Володимир Путін сьогодні дав пресконференцію, яка тривала чотири години.
На ній він - похвалив Мінські домовленості, заявив, що Федерація буде збільшувати підтримку окупованих територій Донбасу, і дорікнув Києву небажанням іти на поступки.
Мовляв, перспективи відносин між Росією та Україною залежать від позиції української влади, якій бракує "політичної мужності".
по теме
У суді Гааги оприлюднили звіт про злочини окупанта в Україні
Відбити всі можливі ворожі атаки - стратегічне завдання Південного угруповання військ Об'єднаних сил України. Шість років війни з російським агресором не минули дарма. Наше військо навчилося не тільки оборонятися, а й завдавати нищівного удару у відповідь. Бити супротивника в контрнаступі
Кулеба отметил, что отсутствие контактов с российскими дипломатами его не расстраивают, но ему обидно
По мнению Кремля, перспективы развития отношений России с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей
Чому тема повернення тимчасово непідконтрольних територій для влади відійшла на другий план?