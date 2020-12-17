І про американські вибори, і про ситуацію в Росії, і, звісно, про Україну. Володимир Путін сьогодні дав пресконференцію, яка тривала чотири години.

На ній він - похвалив Мінські домовленості, заявив, що Федерація буде збільшувати підтримку окупованих територій Донбасу, і дорікнув Києву небажанням іти на поступки.

Мовляв, перспективи відносин між Росією та Україною залежать від позиції української влади, якій бракує "політичної мужності".