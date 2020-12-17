Закупка вакцины от коронавируса: Разумков рассказал о количестве [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что в государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Так, он сказал, что бюджетом предусмотренно количество вакцин на 2 млн населения.
Также он отметил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.
Они (правительство - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть.
Американское агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украина, согласно заключенным контрактам, имеет возможность закупить вакцин от коронавируса для около 2,1 млн населения.
Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.
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