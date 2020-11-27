Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19 - ВОЗ [ Редактировать ]
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно Африки Мачидисо Моети заявила, что африканские страны только на треть подготовлены к кампании по вакцинации от коронавируса. Она призвала страны Африки ускорить подготовку.
Об этом сообщает France24.
"Наблюдаются коренные проблемы с логистикой и финансированием, в связи с чем необходима международная солидарность", - сказала Моети.
Одновременно в 40 странах региона основным предметом для беспокойства является недостаток адекватного финансирования, средств отслеживания ситуации и возможностей доставлять вакцины во все местные сообщества.
Кроме того, в ВОЗ привели пример вакцины компании Pfizer и BioNTech, которая показала в ходе испытаний 95% эффективности. Препарат должен храниться при минус 70 градусах по Цельсию, но такие условия хранения недоступны для большинства больниц в Африке.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
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