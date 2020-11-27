Наиболее эффективные вакцины от коронавируса подразумевают два этапа введения препарата. И это их главный недостаток. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, сообщают "РИА Новости".

Все вакцины, находящиеся в настоящее время в стадии клинических испытаний, подразумевают двухстадийное вакцинирование, то есть человек должен прийти на укол дважды.

В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут.

Если человек пришел на первый этап вакцинирования, а на второй нет, то это сводит на нет эффективность массовой вакцинации.

В Китае работают над созданием одностадийной вакцины, но о ее эффективности пока известно очень мало.

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В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:

Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;

американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;

немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;

китайской Sinovac;

Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;

Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Напомним, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19.