Ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Sinovac Biotech
Наиболее эффективные вакцины от коронавируса подразумевают два этапа введения препарата. И это их главный недостаток. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, сообщают "РИА Новости".
Все вакцины, находящиеся в настоящее время в стадии клинических испытаний, подразумевают двухстадийное вакцинирование, то есть человек должен прийти на укол дважды.
В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут.
Если человек пришел на первый этап вакцинирования, а на второй нет, то это сводит на нет эффективность массовой вакцинации.
В Китае работают над созданием одностадийной вакцины, но о ее эффективности пока известно очень мало.
В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По данным ВОЗ, к финальному третьему этапу испытания вакцины подошли шесть команд ученых:
- Оксфордского университета совместно с AstraZeneca;
- американской Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США;
- немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer;
- китайской Sinovac;
- Уханьского института вирусологии совместно с Sinopharm;
- Пекинского института вирусологии совместно с Sinopharm.
Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Напомним, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19.
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