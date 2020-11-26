Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Всемирный банк выделит Министерству здравоохранения Украины почти 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19. Средства пойдут на закупку вакцин и медоборудование.
Об этом на брифинге заявила заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.
По ее словам, сейчас идет процесс финализации всех договоренностей в рамках данного проекта.
"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около 100 миллионов долларов. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - заявила Шаталова.
Кроме того, в рамках проекта со Всемирным банком был реализован проект контакт-центра Минздрава по коронавирусу, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью почти 215 млн долларов.
Ранее Зеленский заявил, кто первым получит вакцину от COVID-19. Также мы писали о том, что Евросоюз сделал масштабный заказ вакцины от коронавируса.
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