Хакеры совершили масштабную "ядерную" атаку на США [ Редактировать ]
Группа неизвестных хакеров атаковала систему Национального управления ядерной безопасности США и министерство энергетики.
Злоумышленникам удалось похитить часть информации, а также загрузить на сервера вредоносное программное обеспечение.
Вредоносное программное обеспечение изолировали для деловых сетей, и оно не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе – на Национальное управление США по ядерной безопасности.
Отмечается, что правоохранители занимаются расследованием и анализом серьезности нанесенного ущерба. К тому же, киберпреступники проявили интерес к сетям Федеральной комиссии по урегулированию энергетики и лабораторий в штатах Нью-Мексико и Вашингтоне.
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Кроме того, хакеры украли данные Минфина США. Преступники получили доступ к трафику электронной почты в этих ведомствах.
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