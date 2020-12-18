Группа неизвестных хакеров атаковала систему Национального управления ядерной безопасности США и министерство энергетики.

Злоумышленникам удалось похитить часть информации, а также загрузить на сервера вредоносное программное обеспечение.

Вредоносное программное обеспечение изолировали для деловых сетей, и оно не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе – на Национальное управление США по ядерной безопасности.

Отмечается, что правоохранители занимаются расследованием и анализом серьезности нанесенного ущерба. К тому же, киберпреступники проявили интерес к сетям Федеральной комиссии по урегулированию энергетики и лабораторий в штатах Нью-Мексико и Вашингтоне.

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Кроме того, хакеры украли данные Минфина США. Преступники получили доступ к трафику электронной почты в этих ведомствах.

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