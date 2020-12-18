Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко намерен провести матч-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом. Об этом сообщает журналист Крис Мэнникс, ссылаясь на слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.

Отметим, что Ломаченко успешно перенес операцию на плече, сейчас он в хорошем расположении духа.

Напомним, что поединок между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре и завершился сенсационной победой Теофимо судейским решением: 116:112, 119:109, 117:111.

В поединке было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжелом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.

Напомним, что 32-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от Лопеса стало вторым в его карьере, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).

После боя Василий извинился перед болельщиками за то, что не смог оправдать их надежд.

Ранее "Подробности" сообщали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.