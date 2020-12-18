В Киеве посреди улицы неизвестные похитили человека. В полицию о происшествии заявила очевидец, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, несколько неизвестных мужчин избили парня и, надев мешок на голову, затолкали его в автомобиль Kia и поехали в неизвестном направлении.

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Женщина запомнила номер авто и приметы незнакомцев, о чем сразу сообщила полицию. Автомобиль с вероятными похитителями правоохранители остановили на Голосеевском проспекте. В салоне находилось пять человек.

В авто также находился потерпевший, он сразу обратился к патрульным за помощью и сообщил, что его похитили и везут в лес.

Во время осмотра автомобиля под сиденьем водителя в сумке, а также в бардачке полицейские обнаружили 2 предмета похожие на оружие.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств и предоставления квалификации действий задержанных.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили известного юриста.

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