Во вторник, 8 декабря, в Киеве похитили юриста компании, которая предоставляла поддержку скандальному застройщику, бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

Отметим, что он вышел из СИЗО после сделки со следствием НАБУ пару дней назад.

В 12:43 на горячую линию полиции позвонил 12-летний мальчик и сообщил, что на улице Княжий Затон, 4 средь бела дня похитили мужчину. Уже в 14:20 автомобиль Toyota Land Cruiser 200 был задержан по улице Сивашской, на территории ГБК.

В Киеве объявили план "Перехват", а на момент задержания в салоне авто находились пять человек.

Сам потерпевший Мирошниченко О.А. и еще четверо злоумышленников - водитель Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).

Как сообщает "Страна" замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил информацию.

По словам источника в Нацполиции, потерпевший Мирошниченко рассказал, что работает юристом в компании "Кириченко и партнеры", которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Застройщик заплатил основному юристу Габрильяну 725 тысяч долларов, но потом потребовал вернуть большую часть суммы.

После выхода из СИЗО Микитась потребовал чтобы Габрильян отдал 500 тысяч долларов, так как оказанную услугу он не выполнил. По словам источника, речь шла о том, чтобы решить вопрос с судьями и прокурорами и уменьшить сумму залога, которую суд присудил Микитасю. Потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на ул. Княжий Затон, возле супермаркета "Новус", где неизвестные на его же автомобиле и вопреки воли увезли его в неизвестном направлении. И принудительно заставили написать расписку на 800 тысяч долларов, отобрали 2 мобильных телефона, 6 000 гривен и 600 долларов.

Подробности похищения в комментарии "Стране" рассказал правозащитник Сергей Боголюбов. Машина, в которой увезли Мирошниченко, раньше принадлежала ему.

Он купил у меня это авто. Но переоформить мы не успели. Эта машина оборудована средствами спецзащиты: пульт, прослушка, детекторы движения и так далее. Когда авто захватили, сработала сигнализация о некорректном использовании. Служба безопасности авто перезвонила и сообщила, что с машиной что-то не то. Вот как я стал соучастником этих событий.

По словам Мирошниченко, похитители все время находились на связи с Микитасем, консультировались и моделировали переговоры.

Нападавшие закрутили Мирошниченко, бросили в машину, и увезли в гаражи под железную дорогу, чтобы позвонить Микитасю, получить распоряжение, как поступать с заложником. В это время к ним уже ехал наряд полиции. Был объявлен план "Перехват", их взяли в кольцо, задержали, изъяли телефоны.

Более детально события внутри салона описал "Стране" сам Мирошниченко.

Я подъехал на встречу к супермаркету "Новус". Припарковался. И как только открыл дверь, в машину запрыгнула компания людей. Начали меня дурить, затащили на заднее сидение, и мы поехали. Привезли меня в какой-то гараж. Набрали Микитася. В этом же телефоне была переписка с Микитасем, паспортные данные Микитася, которые с 13:05 до 14:05 сбрасывал на этот номер телефона, чтобы внести данные в расписку. Он заставил меня написать расписку на 750 тысяч долларов - долг, который я якобы признал. Я написал. Записка сейчас в материалах дела", - заявил пострадавший.

По словам Мирошниченко, кроме расписки похитители требовали набрать супругу.

Они заставили меня позвонить жене, чтобы она пригнала еще один автомобиль, чтобы собрала по дому все золото и наличные деньги, и привезла все это им в качестве выкупа. Я спрашивал у Микитася, зачем он так поступает, и не боится ли понести ответственность за такие действия. Микитась отвечал, что теперь он под защитой НАБУ, поэтому ему все по барабану.

По словам Боголюбова, Мирошниченко никогда не был адвокатом Микитася.

Скорее выполнял разные поручения. И что, Микитась кому-то дал денег просто так? Нет, у него была схема: "Брат, пожалуйста, помоги, за мной не заржавеет". Но он никогда не рассчитывался. И тут парень, который возил ему передачи, помогал его жене - Наталье - по хозяйству, становится ему должен. На что он мог дать ему деньги, да, еще сидя в тюрьме?

Кроме того, по словам источника в Нацполиции, среди злоумышленников, похитивших Мирошниченко, числится член группы человека, с которым скандальный застройщик познакомился в Лукьяновском СИЗО.

Помните, в центре Киева была ситуация, когда один из чеченцев напал на воров-карманников, которые украли у него кошелек. Там завязалась драка: двух он побил, а третьего зарезал ножом. Тогда его задержали, он сел в СИЗО на Лукьяновке в камеру к Микитасю, и они подружились. И вот эти люди, которые похищали Мирошниченко - из группы этого чеченца, с которым Микитась сидел в СИЗО.

По его словам, в данный момент ведутся следственные действия.

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