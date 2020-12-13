В Беларуси, 13 декабря, во время очередных акций протеста силовики задержали 139 человек. Большинство задержаний происходило в Минске, но также задержанные были в Боровлянах, Бресте и Смолевичах.

Протесты в Беларуси не прекращаются со дня выборов президента республики в начале августе. Граждане не согласны с победой Александра Лукашенко. Традиционно основные акции проводятся в воскресенье.

Стоит отметить, что в Минск в преддверии акций была стянута военная техника и микроавтобусы с силовиками. Очевидцы сообщали также о водометах.

Как ранее сообщалось, 13 декабря, правоохранители стянули в центр Минска автозаки, военную технику и водометы. Люди ходили по улицам города и скандировали лозунги.

Кроме того, беларусам запретят выезд из страны. Такое решение приняли из-за масштабного распространения коронавируса.

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