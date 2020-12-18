Украина расширила список стран "красной зоны" [ Редактировать ]
В пятницу, 18 декабря, Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, его пополнили восемь стран.
В список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина.
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Кроме того, врачи назвали смертельные симптомы COVID-19. Нужно обращать внимание на посинение носогубного треугольника.
Напомним, ранее мы рассказывали о карантинных ограничениях с 19 декабря.
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