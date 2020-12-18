С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится. Кабмин установил новые запреты в отношении проведения массовых мероприятий и развлечений, а также внес изменения в график работы заведений общепита.

Что будет работать

С 19 декабря режим работы кафе, ресторанов, баров, закусочных продляется до 23:00, но расчетные операции должны быть завершены до 22:00.

В период с 23:00 до 07:00 прием посетителей в заведениях общепита запрещается, возможно осуществление заказов на вынос и в режиме доставки. Также запрещается нахождение за одним столиком более 4 взрослых, расстояние между столами должно быть не менее 2 м.

Кроме того, в новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать до 01:00 1 января.

Общественный транспорт будет функционировать с ограничениями "оранжевой зоны" - число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения, обязательно наличие маски.

Междугороднее, межобластное сообщение автомобильным, ж/д транспортом, авиасообщение не будет остановлено.

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