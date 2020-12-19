В противодействии распространению коронавирусной болезни в течение 2020 года Украине предоставили финансовую помощь 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден. Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос Радио Свобода.

По данным министерства, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты – сначала они выделили 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 миллионов.

Стоит отметить, что 13,8 миллиона из этой суммы по программе Международная экстренная помощь Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений. Еще 5,2 миллиона – это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

В МИД отметили, что некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки - эстонский концерн BLRT Grоup принимает участие в создании Центра медицинской помощи в Днепре и закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для него.

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Втечение года президент Владимир Зеленский дважды контактировал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о предоставлении Украине гуманитарной помощи. В июле по этому же вопросу общались министры здравоохранения двух стран Яаков Лицман и Максим Степанов, которые договорились, что Украина сможет получить израильскую вакцину, когда Тель-Авив завершит испытания.

Индия весной предоставила Украине препарат гидроксихлорохин, который одно время считался одним из вероятных лекарств от коронавирусной болезни. Кроме того, уточняют в МИД, в грузе индийской гуманитарной помощи была партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии для украинских военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию в Демократической республике Конго.

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Важно, что Канада планирует предоставить 700 тысяч долларов гуманитарному фонда для Украины, выделить 290 тысяч долларов для местных общин, а также средства защиты и оборудование Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерству обороны, судебной системе и муниципальным органам -это уже кроме выделенных ранее средств.

Китай в настоящее время рассматривает предоставление властями провинции Гуандун товаров первой необходимости Киевской области. Также МИД сообщает об "обеспечении коммуникации" с офисом основателя Alibaba Group Джека Ма о передаче Украине 50 тысяч тест-наборов для диагностики коронавируса.

Германия, кроме предоставленной помощи, работает над направлением 150 миллионов евро кредита на борьбу с эпидемией и передачей украинскому Минздраву 18 аппаратов ИВЛ на сумму более 500 тысяч евро.

МИД также сообщает о помощи частных компаний Турции. В частности, Анкара организовала помощь от мобильного оператора Lifecell- два аппарата ИВЛ и бесплатные мобильные услуги для врачей, льготная мобильная связь для граждан Украины.

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Холдинговая турецкая компания Онур Групп предоставила 10 миллионов гривен больницам Львова и области: три мобильные рентген-системы стоимостью почти в 7 миллионов гривен и другое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Guris Holding предоставила помощь в размере 1,1 миллиона гривен Одесской области. Limak Holding предоставила средства индивидуальной защиты, респираторы FFP2 и одну реанимацию в больнице Киева.

Турецко-украинская ассоциация бизнесменов TUID предоставила стиральные машины турецкой марки BEKO инфекционным больницам во Львовской и Херсонской областях.

Швейцария заявила о готовности предоставить гуманитарную помощь 11 больницам на востоке Украины на сумму свыше 1,5 миллиона франков (47,3 миллиона гривен). Как заявляет МИД, Швейцарское бюро сотрудничества в Киеве планирует предоставить для борьбы с коронавирусом 200 тысяч франков (6,3 миллиона гривен). Кроме того, Федеральная высшая техническая школа Цюриха и дирекция украинского ГП Новатор ведут переговоры о совместной разработке прототипа аппарата ИВЛ.

Япония, в свою очередь, включила Украину в перечень государств, которые могут получить бесплатную партию экспериментального препарата для лечения COVID-19 Favipiravir, известного в этой стране как Avigan в количестве 12,2 тысячи таблеток, которых может хватить на более сотни пациентов. Это станет возможно после совместных клинических испытаний лекарств.

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Кроме того, японская компания Medical & Biological Laboratories заявила о готовности передать 1000 пробных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Также японская компания Marubeni Protechs Corporation (входит в состав торгового дома Marubeni Corporation) выразила готовность предоставить медицинские средства и оборудование для противодействия распространению в Украине COVID-19.

Напомним, руководство Всемирного банка предоставит Украине кредит в размере 300 млн долларов, для того, чтобы поддержать неселение Украины, по проекту модернизации системы социальной поддержки населения.