Руководство Всемирного банка, 12 декабря, предоставит Украине кредит в размере 300 млн долларов, для того, чтобы поддержать неселение Украины, по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Об этом сообщила пресс-служба ВБ.

"Совет исполнительных директоров ВБ сегодня принял решение о предоставлении Украине займа в 300 млн долларов по проекту модернизации соцподдержки населения в размере 300 млн долларов для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту Модернизация системы социальной поддержки населения", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что первый транш допфинансирования был согласован еще 30 апреля в размере 150 млн долларов и это позволит не допустить попадание 1 млн долларов украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19

Дополнительное финансирование укрепит предоставление соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадание 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19

Как ранее сообщалось, Украина в ближайшее время ожидает сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в стране для пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения очередного транша кредита от Фонда.

Читайте также, Евросоюз выделил Украине транш на 600 млн евро, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас ранее сообщал, что Евросоюз готовится выплатить первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро, но после того, как решение о своем транше примет МВФ.

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