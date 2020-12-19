В Киеве, полиция предъявила 31-летнему местному жителю подозрение в нападении 28 ноября на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес, напомним - она вела трансляцию с панихиды по жертвам Голодомора. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook

Несмотря на то, что нападающий был в маске и капюшоне и на камеру попали лишь его глаза и 1//5 часть лица - Полицейские Киева определили личность нападавшего.Теперь он будет отвечать за свои действия.

Министр добавил, что когда хулигана задержали правоохранители он был сильно удивлен тем, что его вообще нашли, так как он думал, что маска и капюшон не даст опередить его личность.

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Стоит отметить, что задержанный ранее не судим. Почему он проявил агрессию к девушке журналисту пояснить не может.

Важно, что за препятствие деятельности журналиста, он получит подозрение по статье 171 Криминального кодекса Украины.

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Геращенко выразил благодарность полицейским Киева за быструю и эффективную работу по розыску и установлению личности гражданина, который препятствовал законной деятельности журналиста.

Напомним, ранее в Киеве жестоко избили главврача Национального института рака. ЧП произошло около его подъезда поздно вечером. В результате инцидента у потерпевшего травмы головы и рук.

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