За сутки в столице зарегистрировали 1518 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 96 672 случая COVID-19. При этом, выздоровели 30 773 человека (876 - за минувшие сутки), еще 1662 человека умерли (31 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

560 мужчин, возрастом от 18 до 95 лет;

86 детей - от 8 месяцев до 17лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (263 случая), Днепровском районе (253 больных) и Дарницком районе (195 пациентов).

Читайте также, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 047 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 931 751 человек.

Кроме того, вакцинация от коронавируса начнется уже зимой. Первые прививки скорей всего будут проводить препаратами, которые закупят непосредственно у производителей.

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