В среду, 11 марта, в Киеве случилось жуткое происшествие. Известно, что на главного врача Национального института рака в Киеве Андрей Безносенко напали. ЧП произошло около его подъезда поздно вечером. В результате инцидента у потерпевшего травмы головы и рук. Об этом сам потерпевший сообщил в Facebook.

Безносенко также опубликовал видео, которое зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое парней забрызгали лицо главврача газовым баллончиком, а потом побежали за ним и устроили потасовку. Из-за ушибов головы и ссадин на руках врач отложил ближайшие операции.

Нападение Безносенко связывает с конфликтом по месту его работы.

"При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", - написал пострадавший.

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