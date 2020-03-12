В Киеве жестоко избили главврача Национального института рака [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, в Киеве случилось жуткое происшествие. Известно, что на главного врача Национального института рака в Киеве Андрей Безносенко напали. ЧП произошло около его подъезда поздно вечером. В результате инцидента у потерпевшего травмы головы и рук. Об этом сам потерпевший сообщил в Facebook.
Безносенко также опубликовал видео, которое зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое парней забрызгали лицо главврача газовым баллончиком, а потом побежали за ним и устроили потасовку. Из-за ушибов головы и ссадин на руках врач отложил ближайшие операции.
Нападение Безносенко связывает с конфликтом по месту его работы.
"При жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", - написал пострадавший.
Ранее мы писали о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора. Ранее под Киевом напали на журналиста.
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