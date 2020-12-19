Заразні обійми: хвороба президента Макрона спричинила скандал у Франції [ Редактировать ]
Хвороблива приязність. У Франції - скандал. Тамтешні медіа називають безвідповідальною поведінку Емануеля Макрона, у якого днями підтвердили COVID-19.
Вочевидь уже хворий президент проводив зустрічі з політичними діячами. Після обіду з очільником Франції - на самоізоляцію пішов прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. На заході також були глава Євроради Шарль Мішель і 70-річний генсек Організації економічної співпраці і розвитку Хосе Анхель Гурріа, з яким Макрон обмінювався рукостисканням і навіть обіймався.
Нині президент Франції лікується у заміській резиденції в Версалі. У відеозверненні запевнив: почувається непогано. Однак зізнався, що хвороба позначилася на продуктивності його роботи.
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