Хвороблива приязність. У Франції - скандал. Тамтешні медіа називають безвідповідальною поведінку Емануеля Макрона, у якого днями підтвердили COVID-19.

Вочевидь уже хворий президент проводив зустрічі з політичними діячами. Після обіду з очільником Франції - на самоізоляцію пішов прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. На заході також були глава Євроради Шарль Мішель і 70-річний генсек Організації економічної співпраці і розвитку Хосе Анхель Гурріа, з яким Макрон обмінювався рукостисканням і навіть обіймався.

Нині президент Франції лікується у заміській резиденції в Версалі. У відеозверненні запевнив: почувається непогано. Однак зізнався, що хвороба позначилася на продуктивності його роботи.