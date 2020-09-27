Олег Винник заболел коронавирусом: у певца двусторонняя пневмония [ Редактировать ]
Популярный украинский певец, секс-символ эстрады и участник проекта "Танці з зірками" Олег Винник заболел коронавирусом. Об этом сообщил в прямом эфире проекта "Танці з зірками" ведущий Юрий Горбунов.
Стоит отметить, коронавирусом заболела также и партнерша артиста Елена Шоптенко.
фото: instagram
Горбунов заявил, что у Винника двосторонняя пневмония.
Важно, что Олег Винник и Елена Шоптенко – это не единственная пара, которая заразилась коронавирусной инфекцией на проекте.
Ранее, коронавирусом переболели Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.
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Напомним, Олег Винник получил необычную награду.
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