"Ще є резерви": медики про другу хвилю коронавірусу

В п'ятницю, 25 вересня, під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і ВІЙНА" медики розповіли про другу хвилю коронавірусу та відповіли на питання, чи готові вони до неї