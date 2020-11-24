Как распознать пневмонию по первым признакам [ Редактировать ]
Медики рассказали, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать серьезную опасность и развитие бессимптомной пневмонии, передает newsyou.info.
Мокрый кашель. Считается, что кашель с выделением мокроты - продуктивный и этот признак является механизмом защиты от вируса и выделение мокроты помогает справиться с болезнью. Но если такой кашель не прекращается и не дает чувства облегчения, то стоит проверить легкие на наличие пневмонии.
Ускорение сердечного ритма. Такие сбои работы сердца никогда не появляются без причины. Если ваш пульс зашкаливает за 100 ударов в минуту, то стоит немедленно обратиться к врачу.
Боль в груди. Когда инфекция атакует легкие, то одним из ярко выраженных признаков может стать именно боль в груди. Она говорит о возможном начале воспаления. Такая боль сильнее всего проявляется во время приступа кашля или после него. Если она возникает часто и долго не проходит - обратитесь за помощью к медикам.
Повышенная температура тела. Небольшая температура - 37,2 - 37,5 может сигнализировать о том, что в организме происходит воспалительный процесс. И если такая температура появляется после обычной простуды и нет других признаков – это может быть сигналом о развитии пневмонии.
Проблемы с дыханием, одышка. Один из важных признаков воспаления в легких и один из самых опасных. Одышка и затруднение дыхания могут привести к тому, что легкие перестанут вырабатывать достаточное количество кислорода и человек может внезапно потерять сознание.
Выделение мокроты с кровью. Самый опасный симптом и достаточно даже нескольких капелек крови, чтобы заподозрить серьезные проблемы с легкими. Если с кашлем выходить мокрота, которая имеет красный или ржавый оттенок - немедленно идите к врачу.
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